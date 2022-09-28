Уфа, , 14:56 — REGNUM Советник юстиции Артур Юсупов назначен прокурором башкирского города Кумертау сроком на пять лет. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Эмблема прокуратуры РФ Genproc.gov.ru

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации.

Сообщается, что Юсупов родился в 1983 году в г. Нижневартовске Тюменской области. В 2005 году стал выпускником Башкирского государственного университета по специальности «юриспруденция».

Отмечается, что на службу в органы прокуратуры Башкирии был принят в ноябре 2007 года. Занимал должности помощника прокурора Давлекановского района, прокурора отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры республики, заместителя прокурора Советского района города Уфы, прокурора отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики, прокурора Шаранского района.

Не раз поощрялся прокурором Башкирии.

Также сообщается, что советник юстиции Булат Галиакберов назначен на должность прокурора Янаульского района сроком на пять лет.

Он родился в 1986 году, окончил Башкирский государственный университет в 2009 году. Был принят на службу в органы прокуратуры Башкирии в 2010 году. Состоял в должностях помощника, заместителя прокурора Бураевского района, прокурора Балтачевского района.

Отмечается, что Галиакберов неоднократно поощрялся прокурором Башкирии.

Читайте также: В Башкирии назначен Туймазинский межрайонный прокурор