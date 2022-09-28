Уфа, 28 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Старший советник юстицииАзамат Насыров назначен на должность Туймазинского межрайонного прокурора в Башкирии сроком на пять лет. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Шеврон «Прокуратура России»

Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России.

Насыров родился в 1980 году в Альшеевском районе. В 2002 году стал выпускником Башкирского государственного университета по специальности «юриспруденция».

В сентябре 2001 года был принят на службу в прокуратуру Башкирии. Занимал должности помощника и заместителя прокурора Миякинского района, прокуроров Чишминского и Зианчуринского районов.

Сообщается, что он не раз поощрялся Генеральным прокурором России и прокурором Башкирии.

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