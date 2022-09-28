София, , 14:45 — REGNUM В результате спецоперации, проведённой представителями Управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии, в городе Сливница Благоевградской области на юго-западе страны по подозрению в присвоении предметов исторической ценности задержаны три человека. Об этом 28 сентября передает БНР.

Полиция Pikio.pl

По предварительным данным, задержанные лица являются кладоискателями, ранее обнаружившими захоронение времен Римской империи. Предполагается, что они скрыли от государства найденные 738 артефактов, включая золотые и серебряные монеты, а также украшения.

Ведется следствие. Если вина кладоискателей будет доказана в суде, каждому из них грозит крупный штраф.

На сегодняшний день в ряде регионов Болгарии поиски кладов являются для большинства местных жителей единственным источником дохода.