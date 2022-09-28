София, , 14:39 — REGNUM В столице Болгарии Софии ликвидирована крупная лаборатория по производству наркотических веществ. Об этом 28 сентября передает БТВ.

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По предварительным данным, производство запрещенных препаратов было поставлено на промышленный уровень — соответствующая «продукция» распространялась как на территории Болгарии, так и за рубежом.

Как утверждают эксперты, годовой доход организаторов производства исчислялся сотнями тысяч американских долларов. Сообщается о задержании нескольких человек, причастных к нелегальному бизнесу. Если их вина будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о начале реализации масштабной программы по борьбе с производством и распространением наркотиков в стране.