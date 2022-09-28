Пенза, 28 сентября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Из Пензы доставлены тракторы в город Токмак Запорожской области в рамках шефской помощи Пологовскому району. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

Всего выделено четыре колесных трактора. Техника предоставлена для крупных населенных пунктов Пологовского района (Розовка, Куйбышево и Молочанск), один трактор останется в Токмаке.

Технику планируют задействовать в очистке улиц в зимний период.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Пензенской области Олег Мельниченко поддержал свободный выбор жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

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