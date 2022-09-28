Москва, 28 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Центральный Банк РФ выпускает в обращение памятную монету, посвящённую 100-летию со дня создания авиационного опытно-конструкторского бюро (ОКБ) российским авиаконструктором Андреем Туполевым. Об этом 28 сентября сообщает регулятор.

Андрей Туполев

Отмечается, что монета «100-летие со дня создания ОКБ А. Н. Туполева» номиналом в три рубля имеет форму круга диаметром 39 мм. Она изготовлена качеством «пруф», тираж составляет 3 тыс. единиц.

На оборотной стороне монеты находятся рельефные изображения самолёта, портрета Туполева и эмблемы 100-летия ОКБ. Вверху по окружности имеется соответствующая рельефная надпись.

ЦБ отмечает, что монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему без ограничений.