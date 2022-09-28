Ростов-на-Дону, , 14:33 — REGNUM В школах Ростова-на-Дону после трагедии в Ижевске пройдут тренировочные эвакуационные мероприятия. Об этом сообщила начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, все образовательные учреждения оборудованы ограждениями, тревожными кнопками, пользуются услугами частных охранных организаций. Зайти в детские сады можно только при наличии электронного ключа.

Тренировочные эвакуационные мероприятия в школах и детских садах проводятся регулярно. В ближайшее время они будут проведены дополнительно в связи с трагическими событиями в Ижевске.