Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Всего один человек из Законодательного собрания Санкт-Петербурга к настоящему времени получил повестку из военкомата и будет мобилизован. Об этом 28 сентября заявил спикер Заксобрания Александр Бельский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Из Законодательного собрания я знаю, что у нас есть один человек, который получил повестку и будет мобилизован», — заявил Бельский.

Он не уточнил, является ли этот человек парламентарием или сотрудником аппарата Заксобрания и добавил, что на сегодняшний день никто из депутатов не обращался к нему с предложением отправиться в район проведения специальной военной операции добровольно.

Отметим, что отсрочка по мобилизации для законодателей действует лишь в отношении депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Ранее Александр Бельский заявлял, что, если его призовут в рамках частичной мобилизации, он будет готов отправиться в армию.