Москва, , 16:22 — REGNUM Прекращение вещания российских каналов в Казахстане говорит о том, что Казахстан больше не играет в многовекторность и определился со своей внешней политикой. Об этом 28 сентября в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев.

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Напомним, накануне телекоммуникационная компания Beeline Казахстан сообщила о прекращении трансляции 15 российских телеканалов. «Россия 24», «Россия К», «Победа», «Дом кино», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «РТР Планета» и другие будут недоступны с 5 октября. Трансляция прекращается на «TV Интернет Дома» и в сервисе BeeTV.

По мнению эксперта, Астана закончила играть в многовекторность и «постепенно занимает позицию — не быть с Россией: не быть в информационном поле с Россией, не быть в ОДКБ с Россией, не быть в ЕАЭС».

«Мне кажется, это делает не сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Это инерция политики первого президента страны Нурсултана Назарбаева и его проекта «анти-Россия», который подразумевал создание русофобского анклава в политическом пространстве Казахстана. В результате в стране выросло огромное количество русофобов, которые транслируют соответствующие настроения в общество», — сказал собеседник.

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