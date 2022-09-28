Москва, , 14:16 — REGNUM Эстонские власти полагают, что антироссийские санкции Евросоюза должны затронуть патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает 28 сентября газета Postimees.

Патриарх Кирилл Дарья Драй © ИА REGNUM

Внести главу Русской православной церкви (РПЦ) в санкционный список предлагают за его высказывания о кризисе в б. УССР. Более того, наложить санкции следует на всю деятельность РПЦ, считают в Таллине.

«Эстония предлагает включить его в санкционный список ЕС», — заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября патриарх Кирилл призвал верующих к духовной мобилизации, которая «поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества». Территорию России и б. УССР он назвал «единым пространством Русской православной церкви».

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