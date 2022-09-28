Москва, 28 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Граждане США не должны ездить в Россию. Те, кто проживают или путешествуют, должны немедленно покинуть Россию. Об этом говорится сообщении посольства США в Москве, опубликованном 28 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посольство США в Москве

Американцы должны самостоятельно забронировать подходящие маршруты. Уточняется, что коммерческие рейсы в настоящее время ограничены и часто недоступны. Наземные маршруты выезда на машине или автобусах доступны.

Также в сообщении утверждается, что Россия «может отказаться принимать двойное российско-американское гражданство и призвать тех, кто им обладает на военную службу».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве выбрали название для новой площади, которая появится в Пресненском районе возле здания американского посольства.

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