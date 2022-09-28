Москва, 28 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Пока нет понимания, что ремонтировать на газопроводах «Северный поток» и что там произошло. Об этом 28 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ПАО «Газпром» Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

«Как можно прогнозировать ремонт, если мы не понимаем, что ремонтировать. Мы не понимаем, что там произошло. Как можно оценивать то, что мы не понимаем?» — сказал Песков.

По его словам, датская и шведская стороны также не видят, что там произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обнаружены три утечки, из-за которых давление в них резко снизилось. В компании Nord Stream AG заявили, что повреждения носят беспрецедентный характер. Российские власти предполагают, что могла иметь место целенаправленная диверсия.