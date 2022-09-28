Москва, 28 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В РФ у бизнеса и физических лиц остается возможность обходить санкции с помощью криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Криптовалюта

«Сегодня в России в рамках законодательства о криптоэкономике не урегулирована деятельность криптобирж и криптообменников, — констатировала она. — Например, такие субъекты не обязаны получать специальные разрешение на осуществление деятельности как посредники финансовых слуг, не обязаны соблюдать законодательство о ПОД/ФТ и отчитываться о подозрительных транзакциях, проводить идентификацию клиентов и пр. на территории России».

В связи с этим она напомнила, что в феврале 2022 года правительство РФ выдвинуло концепцию регулирования криптобирж и криптообменников, однако на данный момент конкретных законопроектов пока нет.

«В целом трансграничные платежи в криптовалютах остаются приемлемы как для граждан, так и для бизнеса. В отношении использования криптоактивов зарубежные страны ввели довольно ограниченные санкции. Например, в ЕС введен запрет на криптовалютные операции для лиц, попавших под санкции, а также запрет покупки DLT — ценных бумаг на многосторонних торговых площадках для всех лиц из России. В США законопроект о санкциях с цифровыми активами вводит для американских компаний запрет проводить криптовалютные транзакции по счетам лиц под санкциями, запрет работы с иностранными криптовалютными биржами, проводящими транзакции по счетам лиц под санкциями, — сказала она. — Таким образом, ограничения на использование криптоактивов существуют преимущественно для лиц, которые попали под санкции, тогда как бизнес и физические лица могут продолжать использовать криптовалюты, что позволяет на данный момент обойти санкции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, смогут ли криптовалюты стать серьезным конкурентом доллара.