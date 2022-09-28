София, 28 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. За десять лет Болгария потеряла десятую часть своего населения, что делает ее одной из самых быстро сокращающихся наций в мире, как сообщает агентство France-Presse.

Болгария

Сейчас в стране проживает 6,52 миллиона человек, тогда как в 1989 году ее население составляло почти 9 миллионов жителей. При этом четверть населения в возрасте 65 лет и старше.

Город Габрово, приютившийся у подножия Балканских гор, — наглядный пример демографического падения беднейшей из стран Европейского союза.

Во времена социализма на местных предприятиях работали тысячи людей, но затем после банкротств и приватизаций заводы опустели.

Теперь это регион с самым низким уровнем рождаемости, где больше всего почти обезлюдевших деревень.

«Я начал работать здесь в 1985 году. В то время число рождений было еще довольно высоким — около 1000 детей в год, — сказала AFP 68-летняя доктор Бистра Камбурова, у которой двое взрослых сыновей уехали из Габрово. — Но тогда работали заводы».

В 2021 году в Габровской области родилось всего 263 ребенка, о которых заботилась доктор Камбурова, педиатр, энергичная пожилая женщина, уже много лет работающая после наступления пенсионного возраста за мизерную, по ее словам, зарплату.

«Объяснение простое — нет работы, нет молодежи, нет детей», — говорит акушерка Мариана Варбанова.

При этом многие из оставшихся хотят уехать.

Коррупция, отсутствие перспектив и череда политических кризисов, из-за которых болгары вскоре будут голосовать уже на четвертых всеобщих выборах за последние полтора года, оттолкнули от страны разочарованную молодежь.

Несмотря на помощь Брюсселя с момента вступления Болгарии в ЕС в 2007 году страна нуждается во всё меньшем количестве работников.

«Чтобы переломить демографическую тенденцию, потребуется время», — сказал AFP аналитик Адриан Николов из Института рыночной экономики в Софии.