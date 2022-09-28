Москва, 28 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ уничтожена в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны России 28 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM РЛС «Противник ГЕ»

Российские войска, уточнили в ведомстве, поразили пять пунктов управления киевских войск у Перемоги Харьковской области; Славянска и Богдановки в ДНР; Новониколаевки и Гуляйполя в Запорожской области. Также поражены 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах.

Четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены в ДНР, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях.

«В районе населённого пункта Весёлое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса [ВСУ] С-300», — добавили в Минобороны.

Читайте также: В Запорожье уничтожены десять орудий артиллерии ВСУ