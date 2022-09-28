Бухарест, , 13:40 — REGNUM Десятки человек собрались в Бухаресте у здания министерства образования Румынии с требованием немедленного увольнения действующего главы ведомства Сорина Кымпяну. Об этом 28 сентября сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Протест Nathan Keirn

По свидетельствам очевидцев, активисты скандируют лозунги «Хватит лгать!» и «Больше не верим!».

Кроме того, манифестанты развернули плакаты с надписью «Отставка!». При этом полиция не вмешивается в ход мероприятия. Согласно некоторым данным, в акции принимают участие известные в Румынии ученые и педагоги.

Напомним, 27 сентября Кымпяну был обвинен в плагиате. Независимые журналисты обнародовали данные о том, что в 2000-м году он якобы активно использовал в своей кандидатской диссертации работы студентов румынских вузов.