Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день проблем с обмундированием мобилизованных в Санкт-Петербурге нет. Об этом 28 сентября заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

На днях Александр Бельский посетил мобилизационный пункт в Петербурге. Там он проверил условиях для службы и переподготовки мобилизованных граждан.

«Действительно, ребятам требуется помощь. Как правило, никаких особых проблем с точки зрения обмундирования, ещё чего-то на сегодняшний момент не существует», — отметил спикер парламента.

Он добавил, что, конечно, мобилизованным нужна определенная помощь, в частности юридическая и нотариальная. В этому ключе окажут содействие, как и в отношении мобилизованных предпринимателей, которым как-то нужно вести деятельность, оформлять необходимые документы.

«Ребятам нужна наша поддержка, которые сейчас уходят, поэтому это очень важно. И здесь, конечно, ни правительство, ни депутаты ребят не оставят», — заключил Бельский.