Москва, , 13:14 — REGNUM Воссоединение республик Донбасс, а также освобождённой части б. УССР с Россией выдержит российский бюджет. Об этом 28 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьёзной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что в связи со всем этим предстоит серьёзная работа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением принять регион в состав РФ.