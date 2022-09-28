Джакарта, 28 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, выступая с речью на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявила, что парадигма сотрудничества станет ориентиром для лидерства Индонезии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2023 году, сообщает Antara.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«АСЕАН — это пример, где всегда выдвигается парадигма сотрудничества. Руководствуясь этим духом, Индонезия возглавит АСЕАН в качестве председателя», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

Индонезия привержена укреплению единства и центральной роли АСЕАН, с тем чтобы Ассоциация государств Юго-Восточной Азии оставалась актуальной и важной для людей, региона и мира.

Министр иностранных дел выразила обеспокоенность тем, что во многих регионах послевоенная региональная архитектура была построена как инструмент влияния и изоляции определенных стран.

АСЕАН также будет продолжать проявлять серьезность в рассмотрении ситуации в Мьянме.

«АСЕАН должна двигаться вперед и не быть заложницей ситуации в Мьянме. Поддержка международного сообщества, особенно соседних с Мьянмой стран, очень важна для восстановления демократии в Мьянме», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди напомнила, что ядерное оружие представляет реальную угрозу для человечества.