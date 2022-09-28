София, , 13:03 — REGNUM Аукцион по продаже турецкого грузового судна «VERA SU», которое в сентябре прошлого года село на мель у населенного пункта Камен-Бряг на черноморском побережье Болгарии, был отменен из-за отсутствия заявок на участие в соответствующих торгах. Об этом 28 сентября сообщает софийский информационный портал News. bg.

Аукцион QuinceMedia

Согласно официальной информации, ни одна из болгарских или международных компаний не стала претендовать на покупку корабля. Причины сложившейся ситуации неизвестны.

Предполагается, что в ближайшее время министерство транспорта Болгарии объявит новый конкурс на приобретение судна.

Напомним, сухогруз «VERA SU», принадлежавший турецкой компании, шедший под панамским флагом и перевозивший крупную партию минеральных удобрений, был выброшен на камни в Добричской области на северо-востоке Болгарии 20 сентября 2021-го года. В результате в Черное море попали опасные химические вещества. Впоследствии корабль был конфискован властями Болгарии за долги.