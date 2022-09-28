Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 12:57 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре клуб рукоделия для пожилых людей «Волшебный лоскуток» запустил акцию по вязанию носков для участников спецоперации. Женщины готовы обучить вязанию всех желающих, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Носки для солдат Денис Абрамов © ИА REGNUM

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Занятия по вязанию проводятся в ДК «Алмаз».

«Вязать носки и организовывать передачу их воинам будем в течение месяца. Это лишь начало. Потом, думаю, займёмся изготовлением варежек и манишек. Очень хочется в такое непростое время оказать военным посильную помощь, подарить то, что действительно окажется нужным и полезным», — сказала руководитель клуба «Волшебный лоскуток» Галина Темникова.

Те, кто уже умеет вязать, может заниматься этим дома, а затем передавать вещи в библиотеку ДК «Алмаз».

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация сплотила хабаровчан перед общим делом в спасении Донбасса и территорий б. УССР.