В Ленобласти запустили программу опеки над животными мобилизованных граждан
Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Зооволонтеры ленинградского областного фонда «Я свободен» запустили программу опеки над домашними животными мобилизованных жителей региона, сообщили 28 сентября в пресс-службе областной администрации.
Елена Молчанова ИА REGNUM
Кот.
Как уточнили в администрации, тем, кто вынужден оставить своего питомца в связи с отъездом, нужно заполнить анкету на сайте, после чего опытные сотрудники фонда подберут для питомца временного хозяина и передадут в ответственные руки.
«По возвращении хозяина к привычной жизни, питомец гарантированно будет ему возвращен», — подчеркнули в пресс-службе.