Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Зооволонтеры ленинградского областного фонда «Я свободен» запустили программу опеки над домашними животными мобилизованных жителей региона, сообщили 28 сентября в пресс-службе областной администрации.

Елена Молчанова ИА REGNUM Кот.

Как уточнили в администрации, тем, кто вынужден оставить своего питомца в связи с отъездом, нужно заполнить анкету на сайте, после чего опытные сотрудники фонда подберут для питомца временного хозяина и передадут в ответственные руки.

«По возвращении хозяина к привычной жизни, питомец гарантированно будет ему возвращен», — подчеркнули в пресс-службе.