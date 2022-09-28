Варшава, 28 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что предположение об участии Соединенных Штатов в повреждении «Северных потоков» — это «лишь его личная рабочая гипотеза».

Defenselink.mil Радослав Сикорский

«Пусть датское расследование установит виновных. Рабочие гипотезы о том, у кого был мотив и возможность сделать это, я выдвигаю, естественно, только от своего имени», — написал он в соцсетях.

При этом Сикорский заявил, что «рад, что «Северный поток», с которым боролись все польские правительства в течение 20 лет, на три четверти парализован — это хорошо для Польши».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава МИД Польши, евродепутат Сикорский опубликовал у себя в соцсетях фотографию «кипящей» от поднимающегося из морских глубин поверхности моря. Под фотографией политик написал: «Tnank you, USA» («Спасибо, США»).

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