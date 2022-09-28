Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM В Центральном военном округе ошибочно были мобилизованы не более 200 человек. Об этом журналистам заявил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Не более 200 человек», — сказал руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области по вопросам частичной мобилизации открыта горячая линия. Такие же линии созданы и в других регионах, а также на федеральном уровне.

Напомним, частичная мобилизация идёт в России с 21 сентября.

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