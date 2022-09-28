Москва, 28 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Прогнозы о снижении темпов роста в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона связаны с замедлением роста как мировой экономики, так и китайской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил профессор департамента мировой экономики и международного бизнеса факультета международных экономических отношений финуниверситета при правительстве РФ Борис Хейфец.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Снижение прироста ВВП в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона прогнозируется и Всемирным Банком, и МВФ, — отметил он. — Это связано с замедлением роста мировой экономики в целом (до 2,9% против 5,7% в 2021 году) и особенно с замедлением роста экономики Китая (до 2,8% против 8,1% в 2021 году), который уже много лет является важнейшим драйвером экономического роста глобальной экономики».

При этом он подчеркнул, что экономические проблемы существуют у многих стран региона.

«Темпы роста ниже среднего регионального уровня (3,2%) в 2022 году, кроме Китая, ожидаются у Монголии, Лаоса, Мьянмы, ряда тихоокеанских островов. В основном это небольшие небогатые государства, не обладающие экономически значимыми природными ресурсами. Среди благополучных стран Восточной Азии прежде всего стоило бы выделить крупные государства АСЕАН, прежде всего Вьетнам, Малайзию, Филиппины. Эти государства проводят глубокие экономические реформы, активно внедряют новейшие технологии, связанные с четвертой промышленной революцией. И в то же время характеризуются высокой степенью открытости к внешнему миру, много экспортируют и активно участвуют в привлечении иностранных инвестиций и производственной кооперации», — пояснил Хейфец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году КНР может показать более высокий экономический рост, чем предполагают аналитики Всемирного банка.