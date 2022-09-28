Курск, 28 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Проверку информации о нехватке более 400 водителей общественного транспорта в Курске начала прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 28 сентября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автобус

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства в сфере организации пассажирских перевозок», — сообщили в прокуратуре.

Ранее курские СМИ со ссылкой на комитет транспорта и автодорог Курской области сообщили о нехватке в областном центре 400 водителей общественного транспорта в Курске. Именно этим власти объяснили нерегулярную работу общественного транспорта в Курске.