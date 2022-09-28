Луганск, 28 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник выехал в Москву для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России. Об этом 28 сентября сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Lug-info.com Глава ЛНР Леонид Пасечник

Ранее Пасечник заявлял, что подготовит документ в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России.

Напомним, с 23 по 27 сентября в ЛНР, а также Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, на которых большинство жителей этих регионов проголосовало за вхождение в состав России.

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