Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. На Сахалине к обустройству мест временного размещения мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса подключат гражданские строительные компании. Такое решение принял губернатор островного региона Валерий Лимаренко 28 сентября при посещении в составе общественной комиссии полигона в Троицком.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Чтобы эта работа шла быстрее, дал поручение помочь военным и привлечь сразу 8 гражданских строительных компаний. Закончить всё они должны за ближайшие 2-3 дня», — написал Лимаренко в своём телеграм-канале.

Губернатор пообщался с мобилизованными, которые высказали пожелания по амуниции, бытовым и юридическим вопросами. Все просьбы были зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса резервистов из Еврейской автономной области обеспечат спальными мешками. Первая партия экипировки уже доставлена в регион.