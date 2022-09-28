Биробиджан, 28 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса резервистов из Еврейской автономной области обеспечат спальными мешками. Первая партия экипировки уже доставлена в регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Для доставки спальных мешков военные предоставляли воздушный коридор. Теперь экипировку получат призванные для участия в спецоперации в защиту Донбасса жители ЕАО.

Ранее глава региона Ростислав Гольдштейн отмечал, что регион не забывает своих защитников и делает для них «всё возможное — и невозможное тоже».

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии на вопрос о том, почему военнослужащие запаса, имеющие право на отсрочку, получают повестки, ответил военный комиссар региона Дмитрий Кучабский. По его словам, так случается потому, что часто граждане не сообщают об изменении своих учётных данных.