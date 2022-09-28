София, 28 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Совет министров Болгарии объявил о начале реализации масштабной программы выплаты денежной помощи представителям местных аграрных предприятий и владельцам частных крестьянских хозяйств, понесшим убытки из-за сильной засухи, града и ливней, обрушившихся на различные регионы страны летом 2022-го года. Об этом 28 сентября сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, для осуществления соответствующих выплат из государственного бюджета было выделено в общей сложности 456 млн левов ($208 млн). Средства будут предоставляться по каналам правительственного фонда «Сельское хозяйство».

Предполагается, что в первую очередь необходимые выплаты получат садоводы, хозяева табачных плантаций и пасечники, а также руководители животноводческих структур и мелких ферм. Компенсация также будет выделена предприятиям по выращиванию зерновых культур.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий в период с мая по сентябрь нынешнего года в Болгарии было фактически уничтожено до 70% урожая.