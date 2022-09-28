Лондон, 28 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Стремительное развитие технологии голосовых помощников, как показало новое исследование, может оказывать долгосрочное влияние на социальное и когнитивное развитие детей, в частности, на их способность к состраданию и навыки критического мышления. Об этом 28 сентября пишет газета Guardian.

Vienthonga.vn Голосовой ассистент Siri

«Многочисленные последствия для детей включают в себя неадекватные реакции, препятствующие социальному развитию и мешающие возможностям обучения», — говорит соавтор исследования, опубликованного в журнале Archives of Disease in Childhood, Анмол Арора.

Основная проблема заключается в том, что дети приписывают человеческие качества и поведение устройствам, которые, по словам Ароры, «по сути, представляют собой набор заученных слов и звуков, составленных в предложение».

Дети очеловечивают гаджеты, а затем подражают им, копируя их неспособность менять интонацию и громкость речи. Другой проблемой является то, что устройства не ожидают от детей ответа «пожалуйста» или «спасибо». Кроме того, устройства ограничены в типах вопросов, на которые они способны отвечать.

«В итоге, — объясняет Арора, — дети учатся очень узким формам постановки вопросов и всегда в форме требования».

Существуют и проблемы с распознаванием речи. «Если ребенок особенно мал, возможно, он не умеет правильно произносить те или иные слова, и тогда есть риск, что его слова могут быть неправильно истолкованы, и он получит какую-то неподходящую информацию», — предупредил Арора. Он привел пример, когда голосовой помощник предложил 10-летней девочке онлайн-челлендж: дотронуться монетой до электрической вилки под напряжением.

«В данный момент эти устройства очень примитивны, потому что люди, которые их разрабатывают, не заботятся о взаимодействии с людьми и их влиянии на развитие детей, — утверждает доктор Адам Миклоши, недавно опубликовавший исследование о влиянии смартфонов и планшетов на мозг детей. — Они знают, как взрослые используют эти устройства, но на детей они влияют совсем по-другому».