Москва, 28 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и проекты бюджетов внебюджетных фондов внесены правительством РФ в Госдуму, передает корреспондент 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Он (проект бюджета) подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%», — сказал ранее глава правительства РФМихаил Мишустин.

Также он обращал внимание на то, что проект бюджета на трехлетку гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми, а на реализацию национальных проектов в 2023 и 2024 годах планируется выделять по 3 трлн рублей ежегодно.

Главный финансовый документ страны будет дефицитный. Так, объем доходов в 2023 году ожидается в размере 26,13 трлн рублей, расходы составят 29,058 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП, или 3 трлн рублей, с дальнейшим понижением до 1,4% ВВП, или 2,9 трлн рублей в 2024 году и 0,7% ВВП, или 1,6 трлн рублей в 2025 году.

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