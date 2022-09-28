Томск, , 08:59 — REGNUM Жители Томской области, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут ускоренно зарегистрировать брак. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Томская область провожает мобилизованных Администрация Томской области

Департамент ЗАГС региона поручил своим территориальным отделам оказывать максимальное содействие при регистрации браков с мобилизованными.

«Одним из оснований для сокращения срока при государственной регистрации заключения брака или заключения брака в день подачи заявления является повестка, выданная гражданину в рамках призыва на военную службу», — говорится в сообщении.

Всего с 21 по 27 сентября в области было подано 572 заявления о вступлении в брак. 340 пар к настоящему времени уже зарегистрированы.

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