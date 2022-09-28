Берлин, 28 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Серьёзное отношение к словам президента России Владимира Путина — это признак политической мудрости, которая может помочь сохранить пространство для манёвра или даже придумать новый. Об этом 28 сентября заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Bundeskanzlerin.de Владимир Путин и Ангела Меркель

Уточняется, что бывшая глава немецкого правительства участвовала в открытии «Фонда федерального канцлера Гельмута Коля» и, говоря в своём выступлении об актуальной повестке дня, напомнила, что она уже призывала серьёзно относиться к заявлениям главы Российского государства и теперь снова делает это.

«Не отмахиваться от них (заявлений российского лидера. — ред.) как от блефа, а серьёзно относиться к ним — это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости, которая помогает сохранить пространство для манёвра или, что не менее важно, даже разработать новый», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в своём обращении к жителям России президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может использовать все средства для защиты суверенитета нашей страны и подчеркнул, что это не блеф.