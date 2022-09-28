Москва, , 11:38 — REGNUM Сильное обесценивание юаня к доллару может ускорить бегство капитала из Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила профессор департамента «Мировые финансы» финуниверситета при правительстве РФ Галина Бунич.

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«Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что в следующие три месяца юань снизится до 7 за доллар. Аналитики Nomura прогнозируют уровень 7,2 юаня за доллар к концу года. По такому низкому курсу — 7,2 — юань торговался в мае 2020 и сентябре 2019 года, — отметила она. — Основными причинами снижения курса юаня по отношению к американскому доллару являются замедление экономического роста Китая в последние три года, что обусловлено пандемией и строгой политикой КНР по борьбе с COVID-19, а также снижение экспортного потенциала Китая и приближение XX съезда Коммунистической партии Китая».

Но, как подчеркнула экономист, Китаю невыгодно избыточное ослабление юаня.

«Сильное обесценивание юаня к доллару может ускорить бегство капитала из Китая, в то время как твердый юань позволяет покупать ресурсы и комплектующие по устоявшимся ценам, обеспечивая рост производственного потенциала, — сказала Бунич. — Юань сегодня занимает лишь пятое место по популярности среди валют международных расчетов. Одна из главных причин такой позиции юаня в том, что он не является свободно конвертируемой валютой и подчиняется управляемому валютному курсу».

Кроме того, Бунич отметила, что намеренное снижение курса юаня Народным банком Китая для стран, которые в настоящее время переключаются на юань в международных расчетах, грозит потерями и рисками.

«Эффект от удешевления юаня во время торговой войны первым ощутил российский Центробанк, который потерял до 4 млрд долларов резервов, — призвала не забывать экономист. — Аналогичные потери сегодня несут российские предприниматели и граждане, стремившиеся перевести сбережения в конвертируемую устойчивую валюту — юань».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сильный юань назвали основной проблемой для Китая.

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