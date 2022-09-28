Канберра, , 11:38 — REGNUM В целом оппозиция поддерживает предложенные лейбористами правила функционирования и работы создаваемой в Австралии общенациональной антикоррупционной комиссии. Однако лидер оппозиции Питер Даттон обеспокоен одним из принципов работы надзорного органа. О подробностях написала газета The Guardian.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

В частности, речь идет о праве комиссии расследовать преступления, совершенные в прошлом, то есть новый орган получит полномочия фактически судить задним числом.

«В этом загвоздка, понимаете. Вот, например: один из министров правительства Австралии под руководством, скажем, премьера Хоука принял решение по конкретному вопросу, основанное на фактах и законах той эпохи или того дня, которые сегодня оцениваются по другим критериям. Понимаете: вот тут принцип рассмотрения дела ретроспективно фактически основан на других стандартах … стандартах 2022 года», — объяснил Даттон журналистам.

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