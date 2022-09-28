Джакарта, , 11:36 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди напомнила, что ядерное оружие представляет реальную угрозу для человечества, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia

«Ядерное оружие представляет реальную угрозу для человечества. Более того, в настоящее время в мире насчитывается более 13 тысяч единиц ядерного оружия», — заявила министр иностранных дел Индонезии на встрече, которая состоялась в Нью-Йорке (США).

Ретно Марсуди упомянула, что страны, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы. Ситуация усилила обеспокоенность Индонезии по поводу медленного развития и отсутствия приверженности усилиям по ядерному разоружению.

Индонезия поддерживает ядерное разоружение, укрепление глобального механизма разоружения и использование ядерной энергии в мирных целях.

Ретно Марсуди также подчеркнула, что «спасение человечества от ядерных катастроф является ответственностью всех стран».

Встреча, посвященная международному дню ядерного разоружения в ООН, была проведена с целью призвать все страны, обладающие ядерным оружием, выполнять обязательства по ликвидации ядерного оружия, а также сотрудничать в обеспечении прав каждой страны при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Болгарии, Албании и Северной Македонии встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой для укрепления индонезийско-албанское сотрудничество в области торговли, туризма и инвестиций.

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