Глава МИД Индонезии: «Ядерное оружие — реальная угроза человечеству»
Джакарта, 28 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди напомнила, что ядерное оружие представляет реальную угрозу для человечества, сообщает Antara.
«Ядерное оружие представляет реальную угрозу для человечества. Более того, в настоящее время в мире насчитывается более 13 тысяч единиц ядерного оружия», — заявила министр иностранных дел Индонезии на встрече, которая состоялась в Нью-Йорке (США).
Ретно Марсуди упомянула, что страны, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы. Ситуация усилила обеспокоенность Индонезии по поводу медленного развития и отсутствия приверженности усилиям по ядерному разоружению.
Индонезия поддерживает ядерное разоружение, укрепление глобального механизма разоружения и использование ядерной энергии в мирных целях.
Ретно Марсуди также подчеркнула, что «спасение человечества от ядерных катастроф является ответственностью всех стран».
Встреча, посвященная международному дню ядерного разоружения в ООН, была проведена с целью призвать все страны, обладающие ядерным оружием, выполнять обязательства по ликвидации ядерного оружия, а также сотрудничать в обеспечении прав каждой страны при использовании ядерной энергии в мирных целях.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Болгарии, Албании и Северной Македонии встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой для укрепления индонезийско-албанское сотрудничество в области торговли, туризма и инвестиций.