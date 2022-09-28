Владивосток, 28 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В столице Приморья создали штаб помощи семьям мобилизованных для спецоперации горожан, сообщили в мэрии Владивостока.

Минобороны России Призывники

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В состав штаба вошли психологи, представители общественных организаций, социальные работники и специалисты администрации Владивостока.

«Штаб будет работать на базе ранее открывшегося центра поддержки семей мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО по адресу: Фонтанная, 47», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке создали специальную группу, которая будет защищать права мобилизованных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. В неё вошли краевой уполномоченный по правам человека, депутаты, представители органов исполнительной власти и женских советов.