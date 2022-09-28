Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. На Камчатке создали специальную группу, которая будет защищать права мобилизованных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. В неё вошли краевой уполномоченный по правам человека, депутаты, представители органов исполнительной власти и женских советов. Об этом на встрече с женами военнослужащих 27 сентября рассказал губернатор региона Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Правительство Камчатского края и органы исполнительной власти отслеживают, чтобы призванные граждане не имели медицинских противопоказаний, подходили под все критерии частичной мобилизации, перепроверяется семейное положение. В продолжение этого мною принято решение о создании специальной группы, которая будет сфокусирована на защите прав жителей, которых призывают в рамках частичной мобилизации», — сказал Солодов.

Группа начнёт работать уже 28 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке план по частичной мобилизации для специальной военной операции в защиту Донбасса выполнили уже на 90%. Все призванные мужчины проходят сплачивание и подготовку.