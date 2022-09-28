Пекин, 28 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. С большой вероятностью произошедшие на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» инциденты, которые привели к их повреждению, являются диверсией и за ними могут стоять несколько стран и в том числе — Польша и США. Об этом 28 ноября написал написал заместитель главного редактора журнала Global китайского агентства Синьхуа Лю Хун на своей странице в соцсети WeChat.

ИА REGNUM Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» (Nord Stream 2)

По мнению Лю Хуна, исходя из имеющийся информации, «с определенностью» можно заявить, что произошедшее является диверсией. При этом аналитик задался вопросом, каким из стран потенциально выгодна такая диверсия.

Как считает эксперт, Германия не может стоять за этим происшествием, так как она «больше всего проигрывает от инцидента» и хочет возобновить поставки газа из России после окончания конфликта в б. УССР, а Дания также не участвовала в этом, хотя утечка и произошла возле её территории.

При этом он добавил, что Польша не может быть исключена из числа вовлечённых в эту диверсию стран, так как она является самым антироссийским государством в Восточной Европе, более всех склонна к киевскому режиму и эти инциденты произошли на фоне открытия польской стороной Балтийского газопровода (Baltic Pipe).

Также Лю Хун, говоря о возможности того, что в этом замешаны США, уточнил, что экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил Вашингтон за эти происшествия и напомнил, что американский президент Джо Байден ранее заявлял, что случае эскалации со стороны России ситуации в б. УССР названного газопровода «не будет, мы положим ему конец».

В то же время китайский эксперт подчеркнул, что Россия вряд ли причастна к этим инцидентам, так как она может просто перекрыть поставки газа в Европу для усиления давления на европейские страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала, что «сознательное повреждение» газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не останется без «ответа».