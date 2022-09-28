Симферополь, 28 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Законопроект о предоставлении права участникам специальной военной операции, имеющим постоянную регистрацию в Крыму, на бесплатные земельные участки принят в первом чтении на заседании Государственного совета Республики Крым 28 сентября. Об этом сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

Он уточнил, что участки будут предоставляться бесплатно и по упрощённой схеме тем участникам СВО, кто имел регистрацию в Крыму на 24 февраля 2022 года. В случае, если военнослужащий погиб, это право переходит к членам его семьи.

«Это то немногое, что мы можем сделать для тех, кто не прячется по норам от мобилизации, а как положено мужчине встаёт на защиту интересов и безопасности нашей Родины», — написал в телеграм-канале Владимир Константинов.

Как сообщало ИА, частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. Накануне, 27 сентября, на учёбу направлены 600 мобилизованных крымчан и севастопольцев.