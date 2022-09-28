Москва, 28 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Стремление отказаться от российских энергоносителей привело к трансформации суверенных экономик стран Евросоюза и США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила профессор департамента «Мировые финансы» финуниверситета при правительстве РФ Галина Бунич. Так она прокомментировала мнение экспертов китайского издания Global Times о том, что проводимая ФРС США политика повышения ставки может спровоцировать «экономическое землетрясение».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Согласиться с прогнозом, безусловно, можно. Но следует уточнить — землетрясение будет не экономическим, а финансово-экономическим, — сказала Бунич. — Уже сегодня недружественные РФ страны остро ощущают последствия вводимых ими санкций. Прежде всего, эти последствия проявляются в росте инфляции, цен и социальной напряженности. Стремление отказаться от российских энергоносителей привело к трансформации суверенных экономик стран Евросоюза и США. Поэтому ФРС США, отвечая за денежно-кредитную политику, стремится сократить темпы роста инфляции и инфляционных ожиданий внутри страны, забывая о том, что до сих пор от американского доллара зависит мировой финансовый рынок и мировая экономика в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Александр Ильинский заявил что руководство ФРС США не заботится о других экономиках и их валютных курсах, включая даже всех союзников Америки.