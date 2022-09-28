* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В афганской провинции Дайкунди по заявлению кочевников талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали 40 старейшин в ряде деревень уезда Хадир. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, эти люди были арестованы после заявления кочевников о том, что около 40 лет назад в кишлаке Дара Худи этого уезда местными жителями были убиты пятеро их соплеменников.

Собеседники добавляют, что радикалы арестовали и старейшин деревень Гамкуль, Хайрхана, Тибаг, Нижний Гамкуль и Дара Худи.

«Местные жители заявили, что эти люди были убиты в результате столкновений между кочевниками и хазарейцами, а число убитых жителей Хадира больше, и мы не будем платить цену кровью. Если вы представляете исламское правительство, то должны быть приняты во внимание права нашего народа», — рассказал источник.

Местный житель, не пожелавший назвать своё имя, говорит, что число задержанных составляет 40 человек, и среди них одних его родственников пять человек. Согласно местным источникам, по приказу главы уезда и местного суда талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кочевники получили «плату за кровь» с ряда местных жителей уезда Хадир.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дайкунди пока ничего не сказали по этому поводу.

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Напомним, что около месяца назад местные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присудили выплату за смерть кочевника-пастуха в размере 2,5 миллиона афгани и одного автомата Калашникова.

Кочевники утверждали, что жители деревни Чахар Кулмири уезда Санге-Тахт ва Бандар провинции Дайкунди много лет назад убили кочевника-пастуха.