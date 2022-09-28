Уфа, 28 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Мобилизованные жители Башкирии успешно добрались до сборного пункта под Саратовом. Об этом 28 сентября сообщил глава администрации УфыРатмир Мавлиев в своем телеграм-канале.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Мобилизация в Ханты-Мансийске

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Он сообщил, что сейчас они размещаются и оформляются в учебной части.

Мавлиев также сообщил, что 28 сентября из Уфы отправили служить еще одну группу мобилизованных.

«Сегодня проводили еще одну группу наших парней защищать Родину. С одним из ребят, Маратом, обменялись номерами телефонов. Будем на прямой связи. Ждем всех дома! Возвращайтесь живыми и здоровыми!» — сообщил глава городской администрации.

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