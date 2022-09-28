Брюссель, , 10:38 — REGNUM Предложения по новому пакету антироссийских санкций Евросоюза, в котором будут содержаться меры по смягчению уже действующих ограничений, предложит Европейская комиссия. Об этом 28 сентября пишет американское издание Politico со ссылкой на источники.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что, как ожидается, Еврокомиссия 27 сентября в 14:30 (15:30 мск) сообщит послам стран ЕС о своём предложении по новым санкциям против РФ, в которые также будет входить введение потолка цен на российскую нефть.

При этом отмечается, что в этом пакете ЕК может снять запрет на экспорт российских удобрений, цемента и другой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что индийские власти обеспокоены в связи с планами стран «Большой восьмерки» (G7) ввести потолок цен на нефть из России, поскольку такая инициатива может повлиять на стоимость углеводородного сырья в мире.