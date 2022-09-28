Брюссель, 28 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Предложения по новому пакету антироссийских санкций Евросоюза, в котором будут содержаться меры по смягчению уже действующих ограничений, предложит Европейская комиссия. Об этом 28 сентября пишет американское издание Politico со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что, как ожидается, Еврокомиссия 27 сентября в 14:30 (15:30 мск) сообщит послам стран ЕС о своём предложении по новым санкциям против РФ, в которые также будет входить введение потолка цен на российскую нефть.

При этом отмечается, что в этом пакете ЕК может снять запрет на экспорт российских удобрений, цемента и другой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что индийские власти обеспокоены в связи с планами стран «Большой семерки» (G7) ввести потолок цен на нефть из России, поскольку такая инициатива может повлиять на стоимость углеводородного сырья в мире.