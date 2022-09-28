Екатеринбург, 28 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Свердловской области врио военкома Сергей Чирков снова внёс изменения в приказ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте областного военкомата.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Из приказа исключён параграф 2, которым военнообязанным гражданам временно запрещалось покидать место жительства без разрешения военкомата. А параграф 4 теперь предусматривает, что работодатели должны освободить призванных от службы и работы и обеспечить их явку.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация началась 21 сентября.