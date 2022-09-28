Бухарест, , 10:23 — REGNUM Румыния и Болгария объявили о намерении совместными усилиями построить мост через реку Дунай, который соединил бы два государства посредством новой транспортной развязки. Об этом 28 сентября сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Дунай Aldenn

Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято 27 сентября в ходе встречи в Бухаресте министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну и его болгарского коллеги Христо Алексиева.

По словам Гриндяну, третий по счету мост через Дунай позволит снизить время ожидания на автомобильных контрольно-пропускных пунктах, а также увеличить пассажирский поток и доставку грузов между странами.

Как ожидается, соглашение по строительству будет подписано на уровне глав правительств Румынии и Болгарии в течение ближайших нескольких недель. Сумма предполагаемого контракта не разглашается.