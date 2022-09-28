Москва, , 10:20 — REGNUM Укрепления доллара до 66 рублей ожидается в декабре 2022 года. Такой прогноз даёт Минэкономразвития России, пишут 28 сентября «Ведомости» со ссылкой на документ о социально-экономическом развитии на 2023–2025 гг.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно прогнозу министерства, средний курс доллара составит 61,1 руб., в октябре — 62,7 руб., в ноябре — 64,4 руб., в декабре – 66,2 руб. К концу 2022 года рубль потеряет к американской валюте около 8%.

По оценкам Минэкономразвития, в IV квартале 2022 года курс доллара ожидается на уровне 64,4 руб. В 2023 году прогнозируется ослабление рубля до 68,3 за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль сдал позиции доллару и юаню, подорожал против евро и британца.

Читайте подробнее: Рубль остаётся стабильным при негативном внешнем фоне